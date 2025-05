Strafzettel fürs Falschparken werden bisher normalerweise von Mitarbeitenden des Ordnungsamts verteilt. In Zukunft könnten das Scan-Autos übernehmen.

Die werden jetzt zum ersten Mal in Deutschland getestet - im Süden von Stuttgart, rund um die Uni Hohenheim. Seit Mitte April ist ein Scan-Auto unterwegs, um die sechs Parkzonen der Uni zu überwachen. Das Scan-Auto kann per Kamera auf dem Dach im Vorbeifahren die Kennzeichen von parkenden Autos erfassen und gleicht sie mit einer Datenbank ab. Das funktioniert nur bei digitalen Parkberechtigungen - zum Beispiel, wenn Anwohnerparkausweise registriert sind oder wenn der Parkscheinautomat nach dem Nummernschild fragt, so wie es bei den Parkzonen im Test passiert.

In anderen Ländern sind die Park-Scan-Autos schon im echten Einsatz, etwa in Frankreich oder den Niederlanden. Die deutschen Behörden erhoffen sich durch die Scan-Autos mehr Effizienz - weil die 20 Mal so viel Fahrzeuge kontrollieren können wie das Ordnungsamt zu Fuß. Mehrere Städte im Südwesten haben schon Interesse angemeldet, etwa Mannheim oder Freiburg.