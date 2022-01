An den Unis in Großbritannien wird es immer voller.

Laut dem zuständigen Zulassungsservice hat sich die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger mit Bestnoten von 2020 auf 2021 verdoppelt - und ist sogar fast vier Mal höher als vor der Pandemie. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass die britische Regierung letztes Jahr die Prüfungen abgesagt hat und stattdessen die Lehrerinnen und Lehrer die Hochschulreife hat einschätzen lassen. Das berichtet der Guardian.

Anteil der 18-Jährigen steigt

Außerdem steigt der Anteil der 18-Jährigen an der britischen Bevölkerung. Deswegen gingen 2021 fast eine halbe Million Studierende an die britischen Unis; in den nächsten vier Jahren könnten eine Million Schulabgänger*innen die Hochschulreife haben.

Unter den vielen neuen Studierenden sind auch so viele schwarze und asiatischstämmige Jugendliche wie nie zuvor. Außerdem gibt es mehr Studierende, die aus ärmeren Verhältnissen stammen - trotzdem sind die aus reicheren Verhältnissen und weiße Studierende weiter in der Mehrzahl.