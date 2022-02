Wer blutverdünnende Medikamente einnehmen muss, der sollte deren Effekt regelmäßig kontrollieren lassen.

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: den Besuch beim Arzt - oder ziemlich teure Geräte für zu Hause. Ein Forschungsteam der Universität Washington bekommt das jetzt mit einem Smartphone hin - und mit einem Stück Plastik. Das Plastikstück wird so am Handy befestigt, dass ein sehr kleines Eimerchen mit einem Kupferpartikel drin vor die Kameralinse positioniert wird. Da kommt ein Tropfen Blut rein, und dann schaltet eine App den Vibrationsalarm an. Mit der Kamera wird beobachtet, wie schnell das Blut dann durch das Gerüttel am Kupferpartikel verklumpt.

Die Forschenden nennen es den Heiligen Gral der Gerinnungs-Testung. Millionen Menschen könnten von diesem günstigen Test profitieren. Noch ist die Methode allerdings nicht außerhalb des Labors überprüft worden.