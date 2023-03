In Teilen der Erde ist die Wasserversorgung bis heute so schlecht, dass jeden Tag mehr als tausend Kinder unter fünf Jahren an den Folgen sterben.

Darauf macht die Uno-Kinderschutzorganisation Unicef aufmerksam. Verschmutztes Wasser und fehlende Sanitäranlagen führen dazu, dass sich Krankheiten wie Cholera ausbreiten und bei vielen Kindern zum Tode führen. Drastische Lage in afrikanischen Ländern Am schlimmsten ist die Lage demnach in afrikanischen Ländern wie in Kamerun, Mali, Niger und Somalia. Laut Unicef sorgen Bürgerkriege und andere bewaffnete Konflikte dazu, dass Menschen kaum Zugang haben zu sauberem Wasser. Der Klimawandel verschlimmert die Lage aus Sicht von Unicef außerdem: Denn Dürreperioden und auch Überschwemmungen häufen sich, sodass vorhandene Wasserquellen entweder austrocknen oder verschmutzt werden.