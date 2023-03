Immer mehr Schwangere und stillende Mütter leiden weltweit an akuter Mangelernährung.

Das steht in einem Bericht des Uno-Kinderhilfswerks Unicef. Es geht dabei vor allem um Frauen und Mädchen in Ländern, die in Südasien und in Afrika südlich der Sahara liegen. In den zwölf am stärksten betroffenen Ländern leiden demzufolge fast sieben Millionen von ihnen akut unter Hunger.