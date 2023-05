Weltweit nimmt die Zahl von Kinderehen weiter ab.

Das geht aus einem Bericht des Hilfswerks Unicef hervor. Von allen jungen Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren wurde aber immer noch fast jede fünfte verheiratet, bevor sie 18 wurde. Die Vereinten Nationen haben als Ziel vereinbart, dass es bis 2030 keine Kinderehen mehr geben soll. Um das zu erreichen, müsste der Rückgang laut Unicef viel schneller laufen.

Der positive Trend liegt gerade vor allem an Fortschritten in Südasien, wo es die meisten Kinderehen gibt. Weit verbreitet ist das aber auch in Afrika südlich der Sahara. Wegen des Bevölkerungswachstums könnten die Zahlen dort auch wieder steigen. Außerdem warnt das Uno-Hilfswerk davor, dass Kriege, die Klimakrise und Folgen der Pandemie zu mehr Kinderehen führen können. Denn vor allem arme Familien suchen in einer Zwangsehe vermeintliche Sicherheit.