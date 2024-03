Weltweit sind rund 230 Millionen Frauen von Genitalverstümmelung betroffen.

Zum Weltfrauentag heute hat das Kinderhilfswerk Unicef einen Bericht zum Ausmaß der Misshandlungen rausgebracht. Demnach hat die Genitalverstümmelung um 15 Prozent zugenommen - im Vergleich zur letzten Schätzung 2016.

Viele Fälle in Ländern Afrikas und Asiens

Weibliche Genitalverstümmelung ist den Zahlen zufolge besonders in manchen afrikanischen Ländern ein Problem, wo 144 Millionen Frauen und Mädchen betroffen sind. Auch in Asien wurden rund 80 Millionen Frauen verstümmelt, gefolgt von sechs Millionen im Nahen Osten. Dem Bericht zufolge hat sich die Praxis, weibliche Geschlechtsorgane vollständig oder teilweise zu entfernen zwar nicht auf weitere Regionen ausgebreitet. Allerdings sind die Geburtenzahlen in den betroffenen Ländern deutlich höher als im weltweiten Schnitt. Die Zahl gefährdeter Frauen und Mädchen nehme dadurch zu.

Bei der weiblichen Genitalverstümmelung werden Frauen oder Mädchen Teile oder die gesamten äußeren Geschlechtsorgane entfernt - oft auch noch ohne Betäubung und unter unhygienischen Bedingungen.