Mit dieser Frage hat sich eine Studie des Kinderhilfswerk Unicef beschäftigt.

Dabei kam heraus: In Deutschland sind Kinder unzufriedener als in anderen Industrieländern. Rund 75 Prozent der Mädchen und Jungen gaben an, mit ihrem Leben sehr zufrieden zu sein. Zum Vergleich: In den Niederlanden sagen das zum Beispiel 90 Prozent, in der Schweiz 82 und in Frankreich 80 Prozent. Der niedrigste Wert mit 53 Prozent wurde in der Türkei gemessen.

Unicef fordert die Regierungen der Länder deswegen auf, Einkommensungleichheit und Kinderarmut zu bekämpfen. Außerdem will die Organisation erreichen, dass ausreichend Hilfsangebote zur Verfügung zu stehen, um mentale Probleme der Jugendlichen zu bekämpfen. Und Eltern soll es einfacher gemacht werden, Familie und Beruf zu vereinbaren, zum Beispiel mit besseren und bezahlbaren Betreuungsangeboten für Kinder.