Rund 14 Millionen Kinder leben in Deutschland - mehr als eine Million von ihnen wachsen in Armut auf - und damit mit ungleichen Chancen.

Das steht in einem Bericht, den das Kinderhilfswerk Unicef jetzt vorgestellt hat. Unicef beklagt, dass den betroffenen Kindern damit wichtige Voraussetzungen fehlen, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Sie hätten zum Beispiel keinen Platz, um Hausaufgaben zu machen, könnten sich kein zweites Paar Schuhe oder vollwertige Mahlzeiten leisten und auch kaum an Freizeitaktivitäten teilnehmen. Das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus: Laut Studie kann jedes vierte Kind nicht gut lesen. Und auch psychische Beschwerden nehmen zu.

Die Autorinnen und -autoren kritisieren, Deutschland komme bei der Bekämpfung von Kinderarmut seit Jahren nicht voran. Hilfen müssten gezielter bei Bedürftigen ankommen - und die Bundesregierung müsse mehr dafür tun, Chancengleichheit zu schaffen.