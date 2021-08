Das erste Mal weg von Zuhause, keiner mehr, der für einen kocht und viel Stress in der Uni - da nehmen viele Studierende zu.

Forschende der Uni Georgia haben 100 Erstsemester begleitet, sie über ihr Essen, ihren Alltag und ihr Sportlevel befragt. Den Ergebnissen zufolge lag die Gewichtszunahme im ersten Semester im Schnitt bei 1,5 Kilo. Und das lag vor allem daran, dass die Studierenden sich viel weniger bewegten als zuvor. Anfangs sagten 40 Prozent, dass sie gar keinen Sport mehr machten - am Ende des Semesters war diese Zahl auf 70 Prozent gestiegen.

Den Forschenden zufolge sollten sich die Unis darum kümmern, dass Studierenden einen aktiveren Lebensstil haben und sich Zeit für Sport nehmen können. Denn in der wichtigen Übergangsphase von der Schule in die Selbstständigkeit an der Uni würden sich die Studierenden Verhaltensmuster aneignen, die sie später nur schwer wieder loswerden.