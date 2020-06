Ein internationales Team arbeitet aber an einem übergreifenden Ansatz: einer Impfung gegen alle möglichen Krankheiten, die von Mücken übertragen werden - von Malaria über Gelbfieber bis zum Zika-Virus. Der Trick dabei: Das menschliche Immunsystem soll lernen, bei Mückenstichen auf die Moskito-Spucke zu reagieren und dann die Immunabwehr gegen mögliche Krankheitserreger hochzufahren.

Die Forschung dazu ist noch in einem frühen Stadium. Im Fachjournal The Lancet ist jetzt das Ergebnis einer Phase-1-Studie erschienen. Dabei wurde bestätigt, dass ein Impfstoffkandidat generell gut verträglich ist. Ob er tatsächlich auch vor Krankheiten schützt, wird erst in späteren Studien klar werden.

Ein nicht an der Studie beteiligter Forscher schreibt in einem Kommentar, dass der Erfolg bei weiteren Studien nicht garantiert sei. Wenn so ein Universalimpfstoff aber zumindest etwas schützt, sei er eine Hilfe, wenn neue von Mücken übertragene Krankheiten auftauchen - wie zuletzt Zika. Damit ließe sich zumindest Zeit für die Entwicklung einer Spezialimpfung gewinnen.