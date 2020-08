Der Physiker Matt Caplan von der Illinois State University geht davon aus, dass irgendwann die Überreste bestimmter Sterne, sogenannte Schwarze Zwerge, in einer Serie von Supernovae explodieren. Danach gäbe es dann nur noch ewige Dunkelheit.

Caplan sagt, dass die bisherigen Theorien zum Ende des Universums die Energie, die in den Schwarzen Zwergen verborgen ist, nicht ausreichend berücksichtigen. Er glaubt, dass sich bei etwa einem Prozent von ihnen diese Energie irgendwann entladen wird. Und das Universum geht seiner Ansicht nach viel später unter als bisher vermutet.

In unendlicher Zukunft

Die gängige Theorie geht davon aus, dass das Universum in etwa 10 hoch 100 Jahren still und leise in sich zusammenfällt. Caplan glaubt, dass das Feuerwerk explodierender Sterne erst im Jahr 10 hoch 32.000 endet. Das ist eine 1 mit 32.000 Nullen und läge also im Grunde in unendlicher Zukunft.

Forschende sagen aber auch, dass alle Theorien zum Ende des Universums nur Gedankenspiele sein können, weil das noch so weit weg ist und niemand weiß, welche physikalischen Gesetze dann gelten.