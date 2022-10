Der Mars gilt als toter Planet - zumindest aus geologischer Sicht.

Aber anscheinend ist auf unserem Nachbarplaneten doch noch was los: Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der ETH Zürich hat in den letzten vier Jahren mehr als 1300 Marsbeben gehört. Dafür haben sie das empfindlichste Seismometer benutzt, das je auf einem anderen Planeten installiert wurde. Es erlaubt den Forschenden, aktuelle Daten dazu zu sammeln, was heute auf dem Mars passiert.

Im Fachmagazin Nature Astronomy schreiben die, dass die Marsbeben aktuell in einer bestimmten Region passieren und eher schwach sind. Daraus schließen sie, dass sie aus einer warmen Quelle stammen und wahrscheinlich in 30 bis 50 Kilometern Tiefe Lava im Marskern brodelt. Ihnen zufolge entstehen durch die Marsbeben Risse in der Oberfläche des Planeten - und das heißt, dass sich der Mars weiter verändert.