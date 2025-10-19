Gibt es außerirdisches Leben - oder sind wir allein im Universum? Und wenn es außerirdisches Leben gibt: Warum haben wir dann noch keine Beweise dafür gefunden?

Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler schon sehr lange. Ein Astrophysiker aus den USA hat jetzt eine neue Idee: In einem noch unveröffentlichten Artikel schreibt er, dass es daran liegen könnte, dass das andere intelligente Leben im Universum auch nicht viel schlauer ist als wir. Und dass die Außerirdischen deshalb noch keine Möglichkeiten gefunden haben, uns auf sich aufmerksam zu machen - oder auch, dass sie dazu einfach keine Lust haben.

Ein anderer Astrophysiker aus Großbritannien hat in einem eigenen Artikel schon auf diese These reagiert und schreibt, dass er nicht glaubt, dass intelligentes Leben überall im Universum ungefähr auf dem gleichen Level ist. Stattdessen hat er eine andere Theorie: und zwar die, dass anderes intelligentes Leben uns so überlegen ist, dass wir es nicht wahrnehmen können.



