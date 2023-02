Weltweit stirbt alle zwei Minuten eine Frau während ihrer Schwangerschaft oder bei der Geburt ihres Kindes.

Das steht in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation. Demzufolge waren es 2020 allein 287.000 Todesfälle weltweit. Besonders dramatisch ist die Lage in ärmeren oder Konflikt-Regionen. 70 Prozent der Frauen sterben der Uno zufolge in afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

Der Bericht verweist darauf, dass die Müttersterblichkeit zwischen 2000 und 2015 kontinuierlich runtergegangen ist - seitdem aber stagniert - oder regional auch wieder zunimmt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in dem Bericht noch nicht erfasst.