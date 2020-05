Bäume werden nicht mehr so stark abgeholzt wie in den vergangenen Jahren. Das steht in einem Bericht der UNO. So eine Studie wird alle fünf Jahre veröffentlicht. Im Moment steht laut dem Report auf fast einem Drittel der Erdoberfläche Wald. Die jährlich abgeholzte Fläche sei seit dem letzten Bericht vor fünf Jahren von zwölf auf zehn Millionen Hektar gesunken. Die UNO erklärt das damit, dass mittlerweile nachhaltiger gewirtschaftet wird. Im Vergleich zu vor zehn Jahren gibt es aber weniger Wald, fast fünf Millionen Hektar.

Aber: Die Umweltorganisation Greenpeace meldet gleichzeitig auch, dass im brasilianischen Amazonasgebiet zwischen Januar und April 60 Prozent mehr Bäume gerodet wurden als im gleichen Zeitraum vergangenes Jahr.