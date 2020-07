Elfenbein ist out, Schuppentiere sind in.

Die Uno hat einen Bericht - hier als pdf - dazu vorgelegt, welche geschützten Tiere und Pflanzen in den letzten Jahren am meisten illegal verkauft wurden. Demnach war wohl das Schuppentier das meistgeschmuggelte Säugetier. Sein Fleisch gilt in Asien als Delikatesse und seine Hornschuppen als heilend. Zwischen 2014 und 2018 hat sich die Menge der sichergestellten Hornschuppen laut dem Bericht verzehnfacht.

Elfenbein bringt nur noch wenig Geld ein

Geschmuggelt wurden außerdem Tropenholz, Elfenbein, Nashörner, seltene Schildkröten, Tiger und Aale. Laut der Uno bringen Elfenbein von Elefanten und Nashorn-Hörner mittlerweile nur noch wenig Geld. Deshalb würden nicht mehr so viele Elefanten und Nashörner gewildert und die Profischmuggler seien stattdessen aufs Schuppentier umgestiegen.