Weltweit sind 2017 fast 600.000 Menschen durch Drogen oder an den Folgen von Drogenkonsum gestorben.

Das steht im aktuellen Weltdrogenbericht der Uno. Die Autoren schreiben auch, dass weltweit gut 270 Millionen Menschen Drogen nehmen. Dazu zählen Cannabis, Kokain, Opium und synthetische Substanzen. Die beliebteste Droge bleibt Cannabis - etwa 190 Millionen Menschen auf der Welt greifen dazu.

Die Zahl derer, die wegen ihres Drogenkonsums ärztliche Behandlung brauchen, ist außerdem gestiegen - von 30 auf 35 Millionen. Die Autoren sagen, dass die Steigerungen auch mit neuen Zahlen aus Nigeria und Indien zusammenhängen, wo besonders viele Menschen leben. In den beiden Ländern gab es ein Plus von 56 Prozent beim Konsum von Opioiden - also Heroin und auch synthetischen Substanzen.