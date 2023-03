In Kanada werden indigene Kinder offenbar immer noch von ihren Eltern getrennt - Jahrzehnte nach dem Ende des brutalen Internats-Systems.

Das sagt der Menschenrechtsbeobachter für Indigene Völker der Vereinten Nationen nach einem Kanada-Besuch. Als Indiz nennt er, dass mehr als die Hälfte der Kinder in Pflege indigene Kinder seien. Gleichzeitig macht ihr Anteil an der Gesamtkinderzahl in Kanada aber nur 7 Prozent aus.

Der Uno-Beauftragte kritisiert, dass die Minderjährigen oft in nicht-indigene Pflegefamilien kommen und so ihre Sprache, Kultur und den Kontakt zu Verwandten verlieren. Damit würde das Kinderwohlfahrtsystem die negativen Folgen des früheren Internat-Systems fortschreiben.

In Kanada wurden seit dem 19. Jahrhundert bis in die 1990er Jahre hinein rund 150.000 indigene Kinder ihren Familien entrissen. Sie wurden in kirchliche Internate gebracht und waren dort Gewalt, sexuellem Missbrauch, Hunger und Krankheiten ausgesetzt. In den letzten Jahren waren auf Schulgeländen entsprechende Gräber gefunden worden, was international Entsetzen ausgelöst hat.