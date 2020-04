Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht, den die Uno jetzt vorgestellt hat. Demnach verstärken sich bestehende Ungleichheiten im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich zu Lasten der Frauen.

Knapp 60 Prozent von ihnen arbeiten in Bereichen, in denen man weniger verdient und so leichter in Armut geraten kann. Millionen Jobs von Frauen sind demnach schon verloren gegangen. Gleichzeitig sei die unbezahlte Arbeit von Frauen exponentiell gestiegen, da Schulen geschlossen und Kinder zu Hause sind. Außerdem müssen viele von ihnen jetzt ältere Menschen versorgen.

In dem UNO-Bericht ist auch von einem deutlichen Anstieg häuslicher Gewalt gegen Frauen die Rede. Genauere Daten liegen hier noch nicht vor. Aus einigen Ländern soll es aber Meldungen geben, die darauf hinweisen, dass die Fälle häuslicher Gewalt um rund 25 Prozent gestiegen sind.