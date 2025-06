Noch nie zuvor sind Kinder in Krisengebieten so häufig von Gewalt betroffen gewesen wie letztes Jahr, das meldet die Uno.

Am häufigsten traf es Minderjährige im Gazastreifen, im Westjordanland, in der Demokratischen Republik Kongo, in Somalia, Nigeria und Haiti. Die Uno spricht von einem beispiellosen Ausmaß - über 36.000 Gewalttaten an Kindern seien dokumentiert. Im Vergleich zu 2023 ist die Zahl um ein Viertel gestiegen. Dazu zählen Tötung, Rekrutierung als Kindersoldat, sexuelle Gewalt und dass Kinder keinen Zugang haben zu Lebensmitteln und Medikamenten.