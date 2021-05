Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von der Weltgesundheitsorganisation und der internationalen Arbeitsorganisation. Es ist das erste Mal, dass die Uno eine Einschätzung dazu abgibt. Demnach sind 2016 rund 745.000 Menschen gestorben, weil sie 55 Stunden in der Woche oder auch mehr gearbeitet haben. Die Hälfte der Menschen ist laut Untersuchung an Schlaganfällen gestorben, die andere Hälfte an Herzinfarkten oder anderen Herzproblemen. Nach Angaben der Uno gibt es am Arbeitsplatz kaum ein größeres Risiko für die Gesundheit als zu viel zu arbeiten.