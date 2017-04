Die 19-jährige Malala setzt sich dafür ein, dass Mädchen weltweit zur Schule gehen dürfen. Sie war schon im Alter von elf Jahren bekannt. Unter einem Pseudonym hatte sie für die BBC ein Tagebuch geführt - über das Leben in Pakistan und die Unterdrückung durch die Taliban. Deren radikal-islamische Lehre stellt Bildung für Frauen unter Strafe. Malalas Vater schickte seine Tochter trotzdem weiter in den Unterricht. Die Taliban fühlten sich so sehr provoziert, dass sie 2012 Malalas Schulbus überfielen und dem Mädchen in den Kopf schossen.