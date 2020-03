Die Wetter-Organisation der Vereinten Nationen, WMO, teilte mit, dass sich durch das Herunterfahren der Wirtschaft die Luftqualität in der Tat lokal verbessert hat. Das sei beispielsweise in China und Norditalien messbar. Der Ausstoß von Kohlendioxid und Stickstoffdioxid ist der WMO zufolge gesunken. Wichtige internationale Mess-Stationen auf Hawaii und in Tasmanien hätten bei dem Level des klimaschädlichen Kohlendioxids aber für die ersten Monate 2020 sogar höhere Werte verzeichnet als 2019. Noch sei es zu früh, um abzuschätzen, was die Entwicklungen für den Treibhauseffekt auf der Erde bedeuten.

Unterscheiden muss man der Uno-Wetterorganisation zufolge unter anderem zwischen lokalen und weltweiten Änderungen, aber auch zwischen dem Ausstoß der Treibhausgase und ihrer Konzentration in der Atmosphäre. Wichtig in Bezug auf Klimaschutz sind Konzentrationswerte. Die sind von vielen Aspekten beeinflusst - unter anderem, wieviel Treibhausgase die Ozeane aufnehmen.

Die WMO erklärt: Erfahrungen nach anderen Wirtschaftskrisen hätten gezeigt, dass die Emissionen danach schnell wieder ansteigen. Es sei jetzt die Zeit, diese Entwicklung zu durchbrechen - mit langfristigen Maßnahmen gegen den Klimawandel.