Waldbrände wird es in Zukunft öfter geben und auch Regionen treffen, wo man das nicht erwartet hätte.

Davon geht eine neue Uno-Studie aus. Der Klimawandel und veränderte Land-Nutzung werden demnach dazu führen, dass die Brände bis Ende des Jahrhunderts um 50 Prozent zunehmen werden. Schon bis 2030 wird es der Studie zufolge 14 Prozent mehr dieser extremen Feuer geben. Selbst für Gebiete wie die Arktis steigt demnach das Risiko für große Brände.

In der Veröffentlichung fordert die Uno, mehr zu tun, um Brände von Anfang an zu verhindern. Dafür müssten Gelder umgeschichtet werden. Es müsse viel mehr Geld in Prävention und Planung gesteckt werden und weniger in die tatsächliche Brandbekämpfung, also die Reaktion auf Katastrophen. Gerade armen Ländern müsse dabei geholfen werden, denn Waldbrände beträfen unverhältnismäßig oft die ärmsten Nationen der Welt.