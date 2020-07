Davor warnen Forschende in einem Bericht des Uno-Umweltprogramms Unep. Auch im Fall von Covid-19 nimmt man an, dass das Virus aus dem Tierreich stammt, vielleicht von Fledermäusen. Dass solche Zoonosen zunehmen dürften, liegt laut den Forschenden vor allem am Menschen selbst, an der Massentierhaltung für die Fleischproduktion etwa. Sie führt zu genetisch ähnlichen Zuchttieren, die anfälliger für Krankheiten sind. Dazu kommt, dass die Tierwelt stärker ausgebeutet wird, etwa durch die Jagd auf Wildtiere.

Der Klimawandel wiederum schafft in manchen Gegenden der Welt bessere Bedingungen für Überträger von Krankheiten wie Mücken. Auch das Bevölkerungswachstum spielt eine Rolle: Werden deshalb mehr Wälder abgeholzt, kommt der Mensch auch häufiger in Kontakt mit Wildtieren. Und ist dann ein Erreger übergesprungen, wächst das Risiko einer Pandemie durch die Globalisierung.