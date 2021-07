Der Hunger in der Welt hat sich im letzten Jahr dramatisch ausgebreitet - auch wegen der Corona-Pandemie.

Das steht im neuen Uno-Welternährungsbericht . Demnach waren 2020 bis zu 811 Millionen Menschen unterernährt - das ist fast ein Zehntel der Weltbevölkerung. Die Zahl ist um etwa 1,5 Prozentpunkte gestiegen, deutlich mehr als in den Jahren davor.

Auslöser dafür ist laut den Fachleuten zum Großteil die Corona-Pandemie. Am schwersten getroffen ist Afrika. Das Uno-Ziel, den Hunger bis 2030 zu stoppen, werde so verfehlt, heißt es in dem Bericht.