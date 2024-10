Die Wasserversorgung in England ist berühmt-berüchtigt - Parasiten im Trinkwasser haben schon dutzende Durchfallerkrankungen ausgelöst, und regelmäßig landen ungereinigte Abwasser in den Flüssen und im Meer.

Die Zustände in England haben jetzt auch den Sonderberichterstatter der Uno für sauberes Wasser auf den Plan gerufen. Denn sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht - und aus Sicht des zuständigen Fachmanns geht England damit sehr leichtfertig um. Der Uno-Sonderberichterstatter fordert, dass die Wasserversorgung wieder zurückgeht in die öffentliche Hand. Seiner Meinung nach sind zu oft die wirtschaftlichen Interessen über das Allgemeinwohl gestellt worden. Und auch die Kontrollbehörde bleibt von der Kritik des Uno-Beauftragten nicht verschont: Die sei selbstgefällig und habe die Geschäftspraktiken der privaten Wasserfirmen nicht kritisch genug hinterfragt.



Seit Ende der 1980er Jahre sind die englischen Wasserfirmen privatisiert. Dass die Wasserversorgung nach all den Skandalen wieder Sache der Kommunen wird, hat die Regierung trotzdem abgelehnt. Sie sagt, das sei zu teuer.