Forschende der Unis York und Oxford beschäftigen sich schon länger mit dem, was da unter unseren Armen passiert. Dort lebt eine Vielzahl spezieller Bakterien - zusammen bilden sie das Achselhöhlen-Mikrobiom. Einige der Bakterien verwandeln eigentlich geruchlose Bestandteile unseres Achselschweißes in üblen Geruch. Deos blockieren oder töten eine Vielzahl dieser Bakterien. Die Forschenden haben jetzt aber rausgefunden, dass es gar nicht nötig ist, wahllos Bakterien zu töten. Sie haben ein Protein gefunden, das den Bakterien hilft, die Substanzen in unserem Schweiß zu erkennen, aufzunehmen und daraus den üblen Geruch zu machen. Den Forschenden zufolge reicht es, dieses Protein an seiner Hilfsarbeit zu hindern und damit den Geruch zu stoppen. Deos könnten dann viel zielgerichteter und genauer arbeiten.