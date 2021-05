Forschende von der Uni Twente in den Niederlanden wollten wissen, warum selbst Profis unter Druck manchmal danebenschießen. Dafür haben sie 22 Freiwillige per Nahinfrarotspektroskopie untersucht - dabei bekommt man eine Art Mütze mit Kabeln aufgesetzt. So können sich die Probanden während der Messung ihrer Gehirnaktivität frei bewegen. Dann mussten die Probanden auf ein Tor schießen: Mal war das Tor leer, mal stand ein Torwart drin, mal es gab auch noch einen Preis.

Bei denjenigen, die auch unter Druck gut schießen konnten, waren vor allem Areale im Gehirn aktiv, die für Bewegung zuständig sind. Bei denjenigen, die unter Druck daneben schossen, war der präfrontale Kortex aktiver - das Areal für langfristiges Denken. Die Forschenden glauben, dass sie eher darüber nachdachten, was passiert, wenn sie nicht treffen. Sie gehen davon aus, dass Profis mit dieser Methode lernen könnten, was ihr Gehirn in so einer Situation macht, um am Ende besser zu werden.