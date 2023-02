Wie können Unternehmen produktiver werden - und am Ende mehr verkaufen und verdienen?

Wirtschaftsforschende der Uni Hamburg haben dazu betriebswirtschaftliche Daten aus mehreren Jahren von Firmen verschiedener Branchen analysiert. Im Fokus stand, welche eigenen Investitionen die Firmen voranbrachten.

Software, Weiterbildung, Werbung

Die Studie konnte dabei eine vorherige Annahme widerlegen, die davon ausgeht, dass vor allem Geld für Forschung und Entwicklung Unternehmen voranbringt. Den Zusammenhang konnte die Studie nur für Firmen feststellen, die Hightech produzierten. Die meisten Unternehmen, wie aus dem Dienstleistungssektor oder dem verarbeitenden Gewerbe, profitierten vielmehr von drei anderen Investionen: wenn sie mehr Geld in neue Software steckten, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden und in Werbung.