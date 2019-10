Ein US-Forschungsteam der Uni Virginia hat Experimente mit mehreren Hundert Menschen gemacht. Dabei zeigte sich, dass die Befragten einem Unternehmen Fehltritte, zum Beispiel vertuschte Produktpannen, seltener verziehen, wenn eine Frau an der Spitze war. Als Grund dafür nennen die Forschenden Geschlechterklischees, etwa dass Chefinnen als sozialer und weicher wahrgenommen würden als Chefs. Im nächsten Schritt beschrieben die Forschenden die Chefinnen als hart und aggressiv, die Chefs dagegen eher als weich. Dann gaben die Befragten an, trotz des Fehltritts lieber bei dem von Frauen geführten Unternehmen zu kaufen. In einem dritten Experiment wurde untersucht, wie die Befragten auf Fehler in der Auto-Industrie reagierten, die als männlich dominiert gilt. Da verziehen die Befragten Chefinnen eher als Chefs. Umgekehrt wurden Männern an der Spitze einer Firma für Kinderspielzeug Fehler eher verziehen als Frauen, weil die sich ja damit auskennen müssten.

Fazit der Forschenden: Wenn Chefinnen ihren Unternehmen nach einem Fehler helfen wollen, müssen sie sich aggressiv zeigen, um den Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu entsprechen.