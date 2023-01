Deutschland hängt beim Informatik-Unterricht im europäischen Vergleich weiter hinterher.

Das geht aus einer Studie zum Stellenwert des Fachs an Schulen hervor. In Auftrag gegeben hatte sie der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und die Heinz-Nixdorf-Stiftung. Demnach ist Informatik in den meisten europäischen Ländern inzwischen Pflichtfach an den Schulen - in Bulgarien, Griechenland und Serbien sogar in der Grundschule.

Dagegen führt das Fach in vielen deutschen Bundesländern laut Studie weiter ein Nischendasein - im Wahlbereich der weiterführenden Schulen. Dadurch könnten junge Menschen ihren Schulabschluss auch ohne informatische Grundkenntnisse machen. Nach Ansicht des Stifterverbands kann sich Deutschland das angesichts des IT-Fachkräftemangels nicht mehr leisten.