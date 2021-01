Menschen in Küstenmetropolen sind nicht nur durch steigenden Meeresspiegels durch den Klimawandel gefährdet.

Viele Küstenstädte sinken zusätzlich auch noch ab. Der Hauptgrund ist in vielen Fällen, dass Grundwasser aus dem Boden abgepumpt und genutzt wird. Die indonesische Hauptstadt Jakarta sinkt unter anderem deswegen jedes Jahr um bis zu 15 Zentimeter ab. Das erhöht nicht nur die Gefahr für Sturmfluten, sondern kann auch Gebäude, Leitungen oder Tunnel beschädigen.

Laut einer Studie im Fachmagazin Science könnten im Jahr 2040 mehr als 630 Millionen Menschen in Küstenregionen leben, die sich absenken und in denen deswegen eine größere Überflutungsgefahr besteht. Betroffen sind vor allem Menschen in Asien, aber auch in Ägypten, den Niederlanden und Italien.