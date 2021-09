Wenn Menschen arm sind, hat das Einfluss auf ihr psychisches Wohlbefinden - und zwar einen negativen Einfluss: Armut führt zu menschlichem Leid.

Sozialforschende gingen bisher davon aus, dass Menschen in wirtschaftlich entwickelten Staaten nicht so sehr unter ihrer Armut leiden, wie arme Menschen in armen Staaten. Eine Studie im Fachmagazin PNAS widerlegt das. Sie zeigt, dass die psychische Belastung durch einen niedrigen ökonomischen Status in Industrieländern sogar größer ist als in den Entwicklungsländern.

Die Forschenden haben drei Datensätze von je hunderttausenden Menschen aus Dutzenden Ländern ausgewertet. Darin haben sie auch eine mögliche Erklärung für die unterschiedliche Wahrnehmung gefunden: Religion. Die Religiosität ist demnach in entwickelten Staaten besonders niedrig, was sich negativ aufs individuelle Wohlbefinden auswirkte. Umgekehrt waren die Menschen in armen Staaten im Schnitt religiöser - sie nahmen durch die Werte ihres Glaubens die eigene Armut nicht so schwer.