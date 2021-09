Das zeigt eine Untersuchung der Uni der Vereinten Nationen. Darin schreiben die Forschenden, dass sie zehn Ereignisse analysiert haben - aus diesem Jahr und von 2020. Die Katastrophen-Ereignisse waren bewusst sehr unterschiedlich ausgewählt: zum Beispiel die Waldbrände im Amazonas und die Hitzewelle in der Arktis, aber auch die Heuschreckenplage am Horn von Afrika, die Corona-Pandemie und die Explosion im Hafen von Beirut. Dabei zeigte sich laut den Forschenden, dass viele dieser Ereignisse von Menschen verursacht sind, aufeinander aufbauen und außerdem die Basis schaffen für künftige Katastrophen.

Zum Beispiel sei die Hitzewelle in der Arktis entstanden, weil die Erderwärmung zunimmt. Und die steigenden Temperaturen hätten dann dafür gesorgt, dass kältere Luft in Richtung Nordamerika strömen konnte, wodurch dann in Texas die Kältewelle entstand. Die Forschenden sagen außerdem, dass die Corona-Pandemie einige andere Katastrophen verstärkt hat - wie die Heuschreckenplage in Afrika oder die Folgen der Explosion in Beirut - weil dadurch Hilfe nur verspätet oder gar nicht kommen konnte.

Die Untersuchung "Interconnected Disaster Risks" nennt drei konkrete Ursachen für die meisten untersuchten Katastrophen: Treibhausgase, ein unzureichendes Katastrophenrisiko-Management und eine nicht ausreichende Abwägung von Umweltkosten und -nutzen bei politischen Entscheidungen. Die Forschenden betonen, jede Katastrophe sei am Ende menschengemacht. Ihrer Meinung nach gibt es keine Naturkatastrophen, sondern nur Naturgefahren - und dann kommt es darauf an, wie der Mensch mit ihnen umgeht.

Aber nicht nur die Probleme sind miteinander verbunden, sondern auch die Lösungen: Zum Beispiel könnten weniger Treibhausgase "weitreichende positive Auswirkungen" haben. Und jeder Mensch könne mit seinem Verhalten Katastrophen beeinflussen. Zum Beispiel seien die Waldbrände im Amazonasgebiet auch zurückzuführen auf die globale Nachfrage nach Fleisch - denn um Soja als Futtermittel anzubauen, werde dort per Brand gerodet. Auch persönliche Katastrophenvorsorge zählt, sagen die Forschenden: Man sollte zum Beispiel wissen, ob man in einem Gebiet lebt, das hochwassergefährdet ist.