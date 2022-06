An unserer Darmflora lässt sich offenbar ablesen, wie sportlich wir sind.

Das haben Forschende aus Kalifornien in den USA in Versuchen mit Mäusen herausgefunden. In der Studie ging es darum, wie sich die Darmflora - also die Zusammensetzung der Bakterien in unserem Darm - auf unser sportliches Bewegungsverhalten auswirkt.

In dem Versuch bekamen zwei Gruppen von Mäusen Antibiotika: Die einen konnten sehr schnell laufen, die anderen nicht. Stuhlproben zeigten zehn Tage später, dass alle Mäuse weniger Darmbakterien hatten. Den faulen Mäusen machte das nicht so viel aus - aber die schnellen Mäuse waren danach im Laufrad deutlich langsamer (21 Prozent) - auch noch 12 Tage nachdem sie die Antibiotika zum letzten Mal bekommen hatten. Die Forschenden schließen daraus, dass der Bewegungsdrang leidet, wenn es im Darm weniger Bakterien gibt. Und sie glauben, dass das bei Menschen genauso ist.

Als nächstes wollen sie untersuchen, welche Bakterien dafür sorgen, dass sich jemand viel bewegt. Damit könnte man eventuell nicht so sportlichen Menschen dabei helfen, sich mehr zu bewegen.