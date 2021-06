Wo wird das beste Hochdeutsch gesprochen?

Ein seit etwa 200 Jahren weit verbreiteter Mythos besagt, dass das in und um Hannover der Fall ist. Jetzt will die Leibniz-Uni der Stadt mit einer neuen Studie rausfinden, ob das wirklich stimmt. Dafür sucht die Hochschule gerade Studienteilnehmende, die in der Hannover aufgewachsen sind und noch dort leben.

Das Forschungsprojekt untersucht den Mythos zum ersten Mal ausführlich unter anderem anhand von aktuellen Sprachaufnahmen, Meinungen und Bewertungen der Probadinnen und Probanden aus Hannover. Am Ende sollen die Ergebnisse die Frage beantworten, wie "hochdeutsch" die Sprache in der Stadt tatsächlich ist.

Gründe für den Mythos gibt es mehrere: Vor allem wurde im norddeutschen Raum früher Niederdeutsch gesprochen. Und als sich dann in der Schriftsprache etwas sehr Anderes durchsetzte - nämlich Hochdeutsch - mussten die Menschen das wie eine Fremdsprache lernen. Das haben sie dann besonders schriftnah getan. Außerdem lebte vor 200 Jahren der König in Hannover. Deshalb setzte sich dann wohl der Ruf durch, dass in Hannover das beste Hochdeutsch gesprochen werde.