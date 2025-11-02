Wenn es um unser Verständnis von Demokratie geht, macht es keinen großen Unterschied, ob wir eine Einwanderungsgeschichte haben oder nicht.

Zu diesem Ergebnis kommen Fachleute unter anderem vom Zentrum für Europäische Sozialforschung in Mannheim. Sie haben Daten verglichen von Menschen, die in Deutschland geboren wurden und von Leuten, die zugewandert sind - mit Blick darauf, wie sehr die demokratischen Werten zustimmen - also Aussagen wie: Medien sind frei, Gerichte unabhängig, Minderheiten werden geschützt.

Sie stellten fest: Bei Zugewanderten, die viele Jahre in einem autoritär regierten Land gelebt hatten, gab es etwas weniger Zustimmung zu demokratischen Werten - die wuchs aber mit der Zeit. Und: Klare Ablehnung fanden sie bei fünf Prozent dieser Leute - das sei vergleichbar mit Menschen ohne Migrationshintergrund, die antidemokratische Einstellungen haben.

