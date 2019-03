Im Süden des Landes macht das erste Unterwasser-Restaurant Europas auf. Es erinnert an eine Betonröhre, die an Land beginnt und dann schräg ins Meer abfällt. Hinter dem Bau steckt dasselbe Architektenbüro, das auch die Oper in Oslo und das Mahnmal für den 11. September in New York gebaut hat.

Wichtigster Raum des Restaurants ist der Speisesaal. Durch eine große Panoramascheibe können die Gäste auf die Unterwasserwelt des Atlantiks blicken. Da zu essen, ist aber nicht ganz billig. Ein Menü kann an die 400 Euro kosten, hat dafür aber 18 Gänge.