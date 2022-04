Seit der Pandemie haben wir ein weiteres Müllproblem: die vielen gebrauchten OP-Masken, die anfallen.

Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt eine Idee vorgestellt, wie die verwendet werden könnten: als Bestandteil von Baustoff. In Experimenten mischten sie Maskenfasern in Zementbeton. Das Ergebnis: Der Beton war nachdem er ausgehärtet war, fast doppelt so stabil wie ohne die Masken.

Um OP-Masken so zu verwenden, müssen sie laut den Forschenden bearbeitet werden. Baumwollschlaufen und Metallteile müssen weg, dann wird der Stoff durch eine Lösung in sehr kleine Fasern zerteilt. Diese Mikrofasern kommen in den Beton und leiten dort dann Bruch-Energie ab: So verhindern die Fasern Risse und können Baustoffe haltbarer machen.

Schon jetzt wird Beton manchmal durch Mikrofasern verstärkt, das ist aber teuer. Die Forschenden sagen, dass die Kosten durch ihr Verfahren gesenkt werden könnten.