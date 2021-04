Mais ernährt weltweit viele Menschen - produziert aber auch viel Abfall.

Etwa die Hälfte der Ernte wird weggeworfen - Blätter, Schalen, Stiele. Dieses Maisstroh wird kaum industriell verwendet. Ingenieurinnen und Ingenieure aus den USA haben dafür jetzt eine Idee. Sie sagen: Man kann aus Maisstroh Aktivkohle machen, die kann eingesetzt werden, um Wasser zu reinigen. Für Aktivkohle wird verkohltes biologisches Material so bearbeitet, dass Millionen mikroskopisch kleine Poren entstehen - durch sie kann Wasser gefiltert werden.

Wie das konkret mit Maisstroh in großem Stil gehen kann, beschreiben die Forschenden in ihrem Paper. Sie schreiben, dass sie mit dieser Upcycling-Methode einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Mais ist eine der am meisten angebauten Nutzpflanzen - auch in Deutschland.