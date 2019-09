Das schreiben eine Forscherin von der Uni Oxford und ihre Kollegen im Fachjournal Antiquity. Sie wollten wissen, wann sich soziale Unterschiede entwickelt haben. Dazu gab es schon vorher eine Theorie. Die besagt: Ungleichheiten haben sich in den meisten Kulturen entwickelt, als die Menschen anfingen, sesshaft zu werden und Felder zu bewirtschaften - also mit dem Beginn der Landwirtschaft.

Das Forschungsteam aus Oxford hat sich jetzt Funde und Daten von 150 archäologischen Stätten im Westen Eurasiens aus der Jungsteinzeit noch mal genau angesehen und sagt: Das stimmt nicht so ganz. Am Anfang haben alle Bauernfamilien nur per Hand kleine, gartenähnliche Grundstücke bewirtschaftet. Solange das so war, gab es kaum Ungleichheit. Um 4.000 vor Christus begannen dann aber einige Bauern, Ochsen als Arbeitstiere zu halten. Dadurch konnten sie zehnmal so viel Land in der gleichen Zeit bearbeiten - und dadurch ihre Flächen immer weiter vergrößern. Dadurch haben sich dann auch die sozialen Unterschiede zwischen den einzelnen Familien vergrößert, und die wurden dann über Generationen immer weitervererbt.