Er liegt quasi auf der Seite, denn seine Rotationsachse ist um fast 90 Grad gekippt im Verhältnis zur Achse seiner Umlaufbahn um die Sonne. Astrophysiker der Uni Durham in England haben nach möglichen Ursachen gesucht. Eine Erklärung wäre der Einschlag eines Himmelskörpers in etwa so groß wie die Erde. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, die Forschenden haben das mit einem digitalen Ur-Uranus am Computer simuliert. Trifft der Himmelskörper Uranus nicht in der Mitte, sondern streift ihn, könnte Uranus seine Drehbewegung ändern - wie ein Tennisball bei einem Topspin-Schlag. Die Idee gibt es demnach schon seit mehr als 50 Jahren. Möglich wäre aber auch, dass Uranus durch eine Wechselwirkung mit seinen Monden gekippt wurde.

Licht ins Dunkel könnten Untersuchungen vor Ort bringen. Dem Bericht zufolge würde Uranus in etwa zehn Jahren relativ günstig für die Erkundung mit einer Raumsonde stehen.