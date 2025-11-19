Vier von fünf Menschen auf der Welt leben inzwischen in Städten.

Das ist das Ergebnis eines aktuellen Uno-Berichts zur Urbanisierung. Darin verwenden die Macherinnen und Macher zum ersten Mal eine weltweit einheitliche Definition für Stadt - denn je nach Land gibt es unterschiedliche Vorstellungen, ab wie vielen Einwohnerinnen und Einwohnern man von einem "städtischen Gebiet" spricht. In Dänemark reichen schon 200 Menschen, während es in Asien viel mehr braucht. Laut der einheitlichen Definition sind es 50.000 Menschen auf einer dicht besiedelten Fläche.

Die meisten Menschen auf der Welt leben in kleinen bis mittelgroßen Städten. Es gibt aber auch immer mehr Megastädte mit mehr als zehn Millionen Menschen. Die größte ist aktuell Jakarta in Indonesien mit fast 42 Millionen Einwohnenden. Dahinter kommt das schnell wachsende Dhaka in Bangladesch, mit aktuell 37 Millionen, und auf Platz 3 Tokio - dessen Einwohnerzahl von aktuell 33 Millionen Menschen aber allmählich schrumpft.



