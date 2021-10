Im Sommer spüren wir es ganz deutlich: in der Stadt ist es heißer als draußen im Grünen.

Und diese Hitzebelastung in Städten ist stark gestiegen. Das heißt: Mehr Menschen müssen mittlerweile besonders heiße Tage in der Stadt ertragen als früher. Als Tage mit höherer Hitzebelastung gelten die, an den es gefühlt über 40 Grad heiß ist. Dabei spielen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen. Fast ein Viertel der Weltbevölkerung erlebt solche Tage mittlerweile, und die Hitzebelastung hat sich seit den 80er Jahren verdreifacht.

Das liegt zum einen daran, dass einfach mehr Menschen in Städten leben und deshalb auch die Hitze erleben, zum anderen an gestiegenen Temperaturen. Das Forschungsteam macht auch deutlich, dass es weltweit große Unterschiede gibt. Für die Studie wurden Daten aus 33 Jahren ausgewertet, aus rund 13.000 Städten weltweit. Das Team schreibt, dass ihre Forschung helfen könnte, die Stadtplanung zu verbessern. Hin zu mehr Grünflächen, mehr Bäumen und kühlenden Gebäudeanstriche.