In Großbritannien haben sich mehr als tausend Musikerinnen und Musiker einer Protestaktion angeschlossen. Darunter Kate Bush, Annie Lennox und Damon Albarn. Mit ihrem "stillen Album" wollen sie dagegen protestieren, dass das Urheberrecht im Land gelockert werden soll - zugunsten von Künstlicher Intelligenz. Großbritanniens Regierung plant KI-Unternehmen zu erlauben, ihre Systeme mit kreativen Inhalten aus dem Netz zu trainieren - also auch mit Songs. Und auch ohne, dass die Urheber extra ihr Okay dafür geben müssen.

KI-Firmen müssten weder fragen noch bezahlen

Die Musikerinnen und Musiker kritisieren unter anderem, dass sich KI-Firmen kostenlos ihre Songs schnappen können. Und dass nicht klar ist, was genau damit gemacht wird. Das Protest-Album hat den Titel "Is This What We Want?" - also: Ist es das, was wir wollen? Es enthält lauter Aufnahmen aus menschenleeren Tonstudios und Konzerthallen.

Gleichzeitig hat die britische Zeitung The Times einen offen Brief abgedruckt. In diesem warnen Dutzende Musiker und Autoren im Land vor einem "Ausverkauf" ihrer Kunstwerke an KI-Unternehmen.