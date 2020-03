So sehen die Kurzreisen von immer mehr Menschen in Deutschland aus, sagt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club. Laut der Radreiseanalyse 2020 haben im letzten Jahr mehr als fünf Millionen Menschen unter der Woche eine Kurzreise auf dem Rad unternommen - also eine Fahrradtour mit maximal zwei Übernachtungen. Das ist gut ein Viertel mehr als im Vorjahr. Fast sieben Millionen Menschen waren am Wochenende auf einer Kurzreise. Auch hier gibt es eine Steigerung zum Vorjahr - um 11 Prozent.

Für die Analyse hat der ADFC mehr als 8.000 Menschen in Deutschland befragt. Dabei ging es auch um die Reise-Recherche: Um Tagesausflüge mit dem Rad zu planen nutzten drei Viertel der Befragten das Netz. Empfehlungen von Freundinnen und Freunden stehen an zweiter Stelle. Während der Tour orientiert sich die Mehrheit der Befragten klassisch an Wegweisern.