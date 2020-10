Die niederländische Königsfamilie bricht nach Corona-Kritik einen Urlaub in Griechenland ab.

Sie war mit einer Regierungsmaschine in ihr Ferienhaus auf dem Peloponnes geflogen. Die Region ist zwar kein Risikogebiet - aber auch in den Niederlanden gibt es den Aufruf an alle, möglichst in der eigenen Umgebung zu bleiben. Einige Politiker kritisierten König Willem-Alexander deswegen scharf - als Staatsoberhaupt habe er eine Vorbildfunktion.

Das Königshaus hat sich das wohl zu Herzen genommen und sagt jetzt: Wir brechen den Urlaub ab, nachdem wir die Reaktionen gesehen haben. Um Covid-19 zu besiegen, sei es wichtig, die Richtlinien zu befolgen.