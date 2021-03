Eigentlich sollen alle Menschen in den Niederlanden bis Mitte Mai auf Auslandsreisen verzichten - für etwa 200 Leute soll es aber im Rahmen eines Testprojekts eine Ausnahme geben.

Laut einem Bericht der BBC will sie ein niederländisches Reiseunternehmen für acht Tage in ein Hotel auf die griechische Insel Rhodos bringen. Das dürfen die Touristinnen und Touristen auf Probe dann nicht verlassen - also auch nicht an den Strand. Sie müssen sich vor und nach der Reise auf das Coronavirus testen lassen und nach ihrer Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne. Die strengen Regeln schrecken aber viele nicht ab: Auf die knapp 200 Plätze haben sich nach Angaben des Unternehmens mehr als 25.000 Menschen beworben.

Auch Griechenland unternimmt seinerseits gerade viel, um den Tourismus trotz Pandemie wieder ans Laufen zu kriegen. Für Einreisende aus Israel mit Impfnachweis und negativem Coronatest fällt die Quarantäne ganz weg. In der EU sind solche Rechte für Geimpfte sehr umstritten.